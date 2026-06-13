きょうの県内は各地で青空が広がり、気温が30度に迫るところもありました。あすも概ね晴れて気温も高くなりそうです。きょうの県内は朝からよく晴れて青空が広がりました。日中の最高気温は富山市、富山空港、高岡市伏木の3か所でいずれも29.5度まで上がり、県内全ての観測地点で25度を超える夏日となりました。富山市の富岩運河環水公園では日傘を差したり、帽子を被るなどして散歩する人の姿などがみられました。県内はあすも高