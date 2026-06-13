◇プロ野球セ・パ交流戦 DeNA 16-6 ロッテ(13日、ZOZOマリン)試合序盤の15失点など、劣勢から反撃及ばず敗れたロッテ。それでも注目シーンも多く生まれました。まずは今季からロッテでプレーしている山粼剛選手。昨季限りで楽天を戦力外となるも、ロッテに育成契約で加入し、今月5日に支配下登録を勝ち取りました。ここまで4試合に出場し、ヒットはなかったものの、この日待望の一打。対するDeNAの先発・ 篠木健太郎投手の5