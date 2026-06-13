アーモンドミルク市場で85％以上のシェアを誇る江崎グリコの「アーモンド効果」で、「3種のナッツ 砂糖不使用」が人気を博している。「今後もさらなる成長への大きなポテンシャルを秘めている」と健康事業マーケティング部の川上雄太郎氏は語る。同商品は、アーモンド・くるみ・ヘーゼルナッツを合わせた香ばしい味わいが特長のアーモンドミルク。2023年の発売以降じわじわと伸長し、現在1Lサイズでは「アーモンド効果 砂糖