開幕したサッカーワールドカップ。日本代表の初戦が15日に迫る中、県名でも応援ムードが高まっています。＜記者＞「久保…堂安…綺世。日本代表のユニフォームがずらっと並んでいます」新潟市中央区のサッカー専門店です。店頭にはワールドカップに臨む日本代表のレプリカユニフォームが並びます。開幕とともにユニフォームの売れ行きが伸びているといい、週末の13日も応援グッズ