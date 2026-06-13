スイスの業務用コーヒーマシンメーカー「FRANKE（フランケ）コーヒーシステムズ」の日本正規販売店である三井倉庫ロジスティクスは、最先端マシン「Mytico（ミティコ）」のさらなる拡大を目指している。昨年12月からは、EXILE TETSUYA氏がプロデュースするコーヒーショップ「AMAZING COFFEE」で順次導入。5月8日、「AMAZING COFFEE」中目黒店で取材に応じた三井倉庫ロジスティクスの奥津忠行営業本部ビジネスソリューション