今季ベルギーの名門アンデルレヒトから同じベルギーのシント・トロイデンにレンタル移籍していた日本代表FW後藤啓介は、ベルギー1部で11ゴール7アシストとブレイク。今季終了後に後藤がアンデルレヒトに戻るのかといった話題はベルギーでもあったが、後藤は2026W杯開幕前にドイツ1部のフライブルクへ完全移籍することが決定。移籍金は1100万ユーロと見られているが、この取引にアンデルレヒトのサポーターからは失望の声が挙がって