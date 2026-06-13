自身が退団してから、パリ・サンジェルマンは2シーズン連続でチャンピオンズリーグを制覇。2024年夏にパリ・サンジェルマンからレアル・マドリードへ向かったフランス代表FWキリアン・ムバッペには、やや複雑な思いもあるかもしれない。パリは悲願のCL制覇のためにネイマールやムバッペ、リオネル・メッシなどメガスターを揃えてきたが、今のチームは組織力を武器にCL連覇を果たした。ただ、ムバッペ自身は特別な感情を抱いていな