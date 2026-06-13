アーセナルが、クラブ・ブルージュに所属するギリシャ代表FWフリストス・ツォリス（24）の獲得に興味を持っているようだ。母国のPAOKでプロキャリアをスタートさせたツォリスは、欧州複数クラブを渡り歩いて2024年夏にクラブ・ブルージュへ完全移籍。創造性溢れる高いボールコントロールや両足を遜色なく使える高い技術力を武器に今季は公式戦52試合で22ゴール29アシストと圧巻のスタッツを残した。イギリス『The Athletic』によれ