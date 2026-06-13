今季限りでアトレティコ・マドリードを離れるFWアントワーヌ・グリーズマンは、アトレティコでスーペルコパ・デ・エスパーニャ、ヨーロッパリーグ、UEFAスーパー杯のタイトルを手にした。その貢献度は見事だったが、悔やまれるのが2019年からの2年間だ。グリーズマンは2019年に国内のライバルであるバルセロナへ移籍。これはさらなるタイトル獲得を目指しての決断だったはずだが、バルセロナではスペイン国王杯しか制覇できず。し