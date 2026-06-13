今季本職の中盤ではなく、左サイドバックの選手としてブレイクしたマンチェスター・シティMFニコ・オライリー。チームを指揮してきたジョゼップ・グアルディオラらしいコンバートで、これが大当たりだった。オライリーは2026W杯を戦うイングランド代表にも選出されていて、高い確率で左サイドバックに入るだろう。グアルディオラは今季限りでマンCを離れるが、『Sportning News』はオライリーの成長はグアルディオラからイングラン