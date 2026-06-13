頂点には届かなかったが、イングランド代表はEURO2020とEURO2024で準優勝の成績を収めた。タレント力は世界トップクラスであり、今回の2026W杯北中米大会でも優勝候補の一角に挙げられる。ただ、EURO2024まで続いたガレス・サウスゲイト体制では戦い方が退屈といった批判もあった。EURO2024も決勝まで辿り着いたが、その戦いぶりは不安定だった。あの大会で何度もチームを救ったのがレアル・マドリードMFジュード・ベリンガムだ。