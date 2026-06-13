アーセナルとのファイナルを制し、CL連覇を達成したリーグ1のパリ・サンジェルマン。国内でも圧倒的な成績を残しており、リーグ5連覇を成し遂げた。そんなPSGに所属するブラッドリー・バルコラに移籍の可能性があるようだ。『Sky Sports』によると、バルコラはチーム内における自身の立ち位置に不満を抱いており、出場機会を求め、移籍を希望しているようだ。PSGは同選手の残留を希望しているが、市場価値に見合うオファーが届けば