14日、2026W杯グループDに入っているオーストラリア代表はトルコ代表との初戦を迎える。このグループは開催国アメリカ代表、南米からパラグアイ代表も入っていて、大会前より読めないグループの1つに挙げられていた。元オーストラリア代表GKマーク・シュウォーツァー氏は、その中でもオーストラリアが過小評価されていると語る。アメリカにはホームアドバンテージがあり、トルコには欧州トップリーグでプレイする選手が揃う。オー