韓国代表DFイ・ハンボムは現在多くのクラブから熱視線が送られているようだ。英『TEAMTALK』が報じている。現在デンマークのミッティランでプレイ同選手はまだ23歳と若いが、W杯のメンバーにも選ばれており、2-1の逆転勝利を飾ったチェコ戦ではフル出場を果たし、勝ち点3に貢献。ミッティランでも今シーズンは公式戦50試合に出場し4ゴール4アシストという結果を残している。そんな同選手にはリヴァプール、チェルシー、ニューカッ