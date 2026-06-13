カナダのオンタリオ州にあるトロント・スタジアムで行われたW杯グループBカナダ対ボスニア・ヘルツェゴビナの一戦は1-1のドローに終わった。21分、先制したのはボスニア・ヘルツェゴビナだ。右サイドのCKからヨヴォ・ルキッチが頭で合わせた。カナダは負けじとチャンスを作るも、セアド・コラシナツのスーパーセーブに遭い得点が遠かったが、78分にサイル・ラリンがゴールネットを揺らし、同点に追い付く。その後互いに得点は生ま