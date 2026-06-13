アジア太平洋地域の青年会議所メンバーが集う国際会議「JCI ASPAC」。 開催地となっている新潟市では、様々なイベントが開かれています。 七夕風鈴まつりで賑わう白山神社。 会議の開催に合わせ、特別なオレンジ色の風鈴やASPACの提灯が飾られています。 新潟市中心部の「にいがた2ｋｍ」エリアでは、13日と14日を、「NIIGATA ULTRA SPARK」＝「ウルスパ」と称し一斉にイベントを開催しています。 万代シ