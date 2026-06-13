防府市で「エコまつり」が行われ多くの家族連れでにぎわいました。防府市クリーンセンターで行われたほうふエコまつり。展示や体験を通して、ごみの分別やエコについて知ってもらおうと毎年、環境月間の6月に行われています。大行列ができていたのは…こちらのなんでも市。一度は「ゴミ」として持ち込まれたもののまだ使えるものが並んでいて無料で持ち帰ることができます。（来場者）「子どもたちがおもちゃをもらえ