きょう(2026年6月13日)の道内は大気が不安定な状態で雷を伴った局地的な大雨が降り旭川ではレベル4土砂災害危険警報が発表されています。(午後5時36分に解除)（金澤大記者）「午後2時すぎの美瑛町です。激しい雨とともにあられが降っています」道内はきょうも大気の状態が不安定で全道的に雷を伴った激しい雨が降りました。旭川市には現在、レベル4 土砂災害危険警報が発表されています。(午後5時36分に解除)土砂災害に厳重な警戒