新キャプテンの板倉は「一体感」の大切さを口にした(C)Getty Images前キャプテン・遠藤航（リバプール）の離脱＆代表引退表明で激震が走った日本代表。その一大事から一夜明けた現地時間6月12日、日本代表は北中米ワールドカップ（W杯）前最後のベースキャンプ地・ナッシュビルでのトレーニングを行った。【動画】日本の守備網を切り裂く脅威にオランダ代表の鋭いカウンターアタックを見る前日までの30度超に猛暑とは一転、