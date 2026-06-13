◆第３３回函館スプリントＳ・Ｇ３（６月１３日、函館競馬場・芝１２００メートル、稍重）サマースプリント第１戦、函館の開幕週を彩るスピード決戦が１２頭（クラスペディアは競走除外）で争われ、富田暁騎手騎乗で４番人気のエーティーマクフィ（牡７歳、栗東・武英智厩舎、父マクフィ）が２着に食い込んだ。昨夏の函館で芝再投入された初戦の青函Ｓを勝利した洋芝巧者。Ｇ１初挑戦となった前走の高松宮記念では道中で接触す