「ロッテ６−１６ＤｅＮＡ」（１２日、ＺＯＺＯマリンスタジアム）ＤｅＮＡは１９安打１６得点と打線が爆発し、連敗を「６」で止めた。１６得点は今季最多タイで４月２１日の阪神戦以来。一回、佐野の適時二塁打などで２点を先制。二回、牧の３ラン、勝又のプロ初本塁打となる３ランなどが飛び出し、打者一巡の猛攻で一挙８点。序盤から大量リードで突き放した。四回には蝦名の満塁弾などで５点を追加した。先発の篠木は