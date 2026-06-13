ラグビー・リーグワン１部で初優勝した神戸が１３日、神戸市内の練習拠点でファンクラブ有料会員限定イベント「スティールメイツ感謝祭２０２５―２６」を開催。すでに今季限りでの退団が発表されている選手、スタッフが別れのあいさつに立った。同イベントを最後にニュージランドに帰国し、代表チーム「オールブラックス」の指揮を執るデイブ・レニーヘッドコーチは冒頭、日本語で「スティールメイツの皆さま、いつも応援あり