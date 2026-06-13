◆日本生命セ・パ交流戦２０２６西武―巨人（１３日・ベルーナドーム）巨人の井上温大投手（２５）が今季６勝目を懸け、１４日の西武戦（ベルーナドーム）に先発する。前日１３日は敵地で最終調整。交流戦最終戦となる一戦に「勝って終われるのが一番良い。勝てれば良い」と勝利締めを誓った。前回５日のロッテ戦（東京ドーム）では９回１１１球を投げ２失点でプロ初の完投勝利。中８日の期間中にはキャッチボールの出力や