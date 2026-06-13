「オリックス−阪神」（１３日、京セラドーム）阪神の畠世周投手がアクシデントで降板した。右手を気にする仕草を見せ、自ら三塁ベンチに異変を訴えた。１点リードの七回に登板。２死一、二塁とし、太田に２ボール１ストライクとしたところでアクシデントが起こった。自らベンチへ手を挙げて、トレーナーに付き添われてベンチ裏へ。そのまま降板となった。