◆陸上日本選手権第２日（１３日、愛知・パロマ瑞穂スタジアム）男子１５００メートル決勝が行われ、日本歴代２位（３分３５秒６２）の自己ベスト記録を持つ飯沢千翔（住友電工）が３分４０秒１１で、３年連続４度目の優勝を果たした。アジア大会派遣設定記録（３分３６秒５３）をすでに突破しており、日本代表に内定した。７００メートルから先頭に立ち、レースを作った早大ルーキーの本田桜二郎はラストの直線で抜かれたが、