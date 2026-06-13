「女子ゴルフ・宮里藍サントリー・レディース・第３日」（１３日、六甲国際ＧＣ＝パー７２）昨年のこの大会で優勝した高橋彩華（２７）＝サーフビバレッジ＝がこの日４バーディー、ノーボギーの６８でラウンド。通算１０アンダーまでスコアを伸ばした。ただ、順位は５位に上げたが首位・桑木志帆とは７打差あり「ちょっと離れたかな」と連覇はやや、諦めムード。それでも、モチベーションは非常に高い。一つには、この大会