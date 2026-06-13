◆日本生命セ・パ交流戦２０２６西武―巨人（１３日・ベルーナドーム）西武は１３日、ベルーナドームで巨人戦を戦う。今試合に勝利すれば、２０１０年以来の両リーグ最速での４０勝に到達する。左脇腹の張りなどで途中交代やベンチ外が続いているタイラー・ネビン内野手がベンチ外となり、代わって１２日に１軍に再昇格した山村崇嘉内野手が「７番・一塁」で先発出場。４番には、ＤＨで古賀悠斗捕手が入った。先発はここ