◆報知新聞社後援第７５回全日本大学野球選手権記念大会▽準決勝関大４Ｘ―３国学院大（１３日・神宮）国学院大（東都大学）は関大（関西学生）に９回サヨナラ負けを喫し、初の決勝進出を逃した。３―３で迎えた９回裏の守り。２死一、三塁から関大の４番・山本峻輔左翼手（３年＝延岡学園）にサヨナラの左前打を浴びた。国学院大は１―３の７回表に１番・赤堀颯二塁手（４年＝聖光学院）のソロ本塁打で１点を返し、８回に