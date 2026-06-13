歌手の相川七瀬（51）が10日、自身のインスタグラムを更新。“総社赤米大使”を務める岡山・総社市での田植え体験イベントに出席したことを報告し、赤の法被姿で田植えに励むショットを披露した。【写真】「すごいエネルギッシュさ」赤の法被姿で子どもたちと田植えに励む相川七瀬相川は「岡山総社市へ。新本小学校5年生の皆んなと赤米の田植え 今年で13回目。あらためて13年間通わせて頂いているというのは、氏子さんたちはじ