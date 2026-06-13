「日本ハム４−３中日」（１３日、エスコンフィールド）劇的なサヨナラ勝ちで１０年ぶりの９連勝。日本ハム・新庄監督は「アンビリバボー、はい。なんすかこの勝ち方は」と第一声。「連勝してるときってこういう勝ち方するんすね」とうれしそうに振り返った。３−３の九回１死、水野が右中間へ３号サヨナラ本塁打を放ち、試合を決めた。の九回に登板した柳川が２点リードを守れず、同点とされた直後の攻撃だった。連勝につ