大相撲パリ公演が日本時間の今夜から始まります。公演では世界最高峰のフランスの「塩」が土俵でまかれることになっていて、取材しました。パリ市内の小学校を訪れた若元春関と阿炎関。初めての力士の姿とあって、部屋がいっぱいになるほど子どもたちが集まりました。子どもたちからはこんな質問が…＜Q.どうすれば力士になれますか？＞阿炎関「いろんな所属できる相撲部屋があって、そこに行くと入門は基本できます」若元春関「い