◆第３３回函館スプリントＳ・Ｇ３（６月１３日、函館競馬場・芝１２００メートル、稍重）函館の開幕週を彩るスピード決戦が１２頭（クラスペディアは競走除外）で争われ、丹内祐次騎手騎乗で２番人気のカルプスペルシュ（牝４歳、栗東・石坂公一厩舎、父シュヴァルグラン）は５着。３番手でレースを運んだが、最後の直線で粘れず、重賞初Ｖはならなかった。２４年６月に函館でデビューＶを飾り、昨夏は１勝クラスから３連勝で