タレントの熊田曜子（44）が13日までに自身のインスタグラムを更新し、ポールダンスに取り組む様子を公開。鍛え上げられた腹筋や美しいスタイルに反響が寄せられている。【写真】「体幹のすごさに脱帽」ポールダンスで圧巻ボディを披露する熊田曜子熊田は、美脚を大胆に見せたウェア姿でポールダンスを披露する写真を投稿。ポールに逆さまの状態でぶら下がる高度なポーズを決め、日頃のトレーニングの成果をうかがわせた。投