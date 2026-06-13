ワールドカップ（Ｗ杯）北中米３か国大会は１２日（日本時間１３日）、グループリーグＤ組の米国−パラグアイ戦が行われた。日本から大会審判団に加わった荒木友輔・審判員が、第４の審判を務めた。前後半の終了が近づくと追加タイムを掲示。三原純・審判員も副審の控えに名を連ねた。（平地一紀）