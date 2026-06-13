◇交流戦ロッテ6―16DeNA（2026年6月13日ZOZOマリンスタジアム）今季10度目の先発となったロッテ・田中晴が自己最短の1回1/3でKOされた。初回は先頭・蝦名に左前打。1死後に佐野の左中間二塁打で先制点を献上するなど2点を失った。2回も制球が落ち着かず、先頭・松尾に四球。1死一、二塁から蝦名に中前適時打を許すと、続く牧にバックスクリーンへの3ランを浴びた。続く佐野に四球を与えた場面で降板。60球を投げて6