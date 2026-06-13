◆日本生命セ・パ交流戦２０２６楽天０―２広島（１３日・楽天モバイル最強パーク宮城）楽天は広島に完封負けを喫し、３連勝を逃した。先発の早川は５回７安打２失点。左腕を援護したい打線は広島先発の森下に苦戦した。初回に平良が右前安打を放って以降、２０打者連続アウトに。７回２死からマッカスカーが左前安打を放ったが、得点には結びつかなかった。終盤も攻略できずに、わずか２安打で完封負け。楽天の塩川監督代