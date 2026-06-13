「ＪリーグオールスターＤＡＺＮカップ５位決定戦、Ｊ２・Ｊ３東Ｂ２−０Ｊ２・Ｊ３西Ａ」（１３日、ＭＵＦＧ国立）Ｊリーグのオールスターとして１７年ぶりに開催され、Ｊ３福島の元日本代表ＦＷ三浦知良（５９）が「Ｊ２・Ｊ３東Ｂ」で出場した。１９９３年に初代オールスターＭＶＰにも輝いているキングは、自身としても２００７年以来１９年ぶり史上最多１０度目の祭典で２試合に出場し、背番号「１１」で計２０分プレー。