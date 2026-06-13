お笑いコンビ、ピースで作家の又吉直樹（46）が13日、都内で著書「失恋カルタ」の発売を記念した、トークショーとサイン会を行った。女性視点で書いた作品も共著も初めて。共著相手のイラストレーターたなかみさきと恋愛トークを展開した。又吉は「小学校1、2年生のころ」の話として、好きだった「1歳上のめぐみちゃん」と、両思いになれなかった過去の話を披露。「自分の好きな人が、自分のことを好きじゃない」という、現実を突