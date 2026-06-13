高市総理がヨーロッパ歴訪に出発しました。初めて出席するG7サミットでは、「国際社会の課題への対応を主導していく姿勢を示したい」と意欲を示しました。高市総理「私にとって初めてのG7サミットとなります。G7が連携・結束して、国際社会の課題への対応を主導していくという姿勢を示したい」高市総理はまずイギリス、イタリアを訪問し、それぞれ首脳会談に臨みます。来週はG7=主要7か国首脳会議がフランスのエビアンで開かれ、総