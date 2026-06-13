高市総理大臣は、フランスで15日に開幕するG7サミット（主要7カ国首脳会議）に出席するため、羽田空港を出発しました。今回のG7は中東情勢が大きなテーマとなります。高市総理は影響を受けているアジアの代表として、原油市場の安定に向けた議論をリードしたい考えです。高市総理：私にとって初めてのG7サミットとなります。首脳間で率直に議論をして、G7が連携・結束して国際社会の課題への対応を主導していくという姿勢を示した