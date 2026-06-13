お笑いコンビ、ピースで作家の又吉直樹（46）が13日、都内で著書「失恋カルタ」の発売を記念した、トークショーとサイン会を行った。女性視点で書いた作品も共著も初めて。共著相手のイラストレーターたなかみさきと恋愛トークを展開した。イベント後は、報道陣の取材に応じ“失恋ノート”の存在を明かした。失恋後の行動を問われた又吉は「僕は、割とちゃんと、その苦しさとか、しんどさをメモ取っちゃいますね。今、具体的にどの