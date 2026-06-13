車を少しだけ路上に止めただけなのに、反則金が1万円以上になると聞くと驚く人も多いでしょう。「5分だけなら大丈夫」と思いがちですが、場所や止め方によっては短時間でも駐車違反になる可能性があります。 特に、駐車禁止場所に車を離れて止めた場合は、放置駐車違反として扱われることがあります。短い時間でも、交通の妨げや事故の原因になることがあるため、買い物や送迎のときほど注意が必要です。 5分でも駐