里山の恵みを五感で味わい尽くす、唯一無二のサウナ施設都心から車で60分。千葉県富津市にあるサウナに向かう車は、海や人の気配からぐんぐん離れて、山の中へと進んでいく。「富津」と聞くと真っ先に思い浮かぶのは海なのに、目の前に広がるのは田んぼや畑で、道は狭まり、空は広がり、「話題のサウナ」に向かっているというよりも、おばあちゃんの家に向かう夏休みの孫気分だなあなんて、ちょっぴり半信半疑で車窓を眺めていたら