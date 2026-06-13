西郷隆盛は何をした？ まずは年表でチェック西郷隆盛が何をした人物かを知るには、その生涯の流れを順番に追うのがわかりやすい方法。まずは、西郷隆盛に関するおもなできごとを年表で確認しましょう。文政10年（1827）：薩摩藩の下級武士の家に生まれる嘉永4年（1851）頃：島津斉彬（しまづなりあきら）に見出され、藩政に関わり始める 安政5年（1858）：斉彬の死後、奄美大島へ元治元年（1864）：「禁門の変」で薩摩藩軍を