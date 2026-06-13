【モデルプレス＝2026/06/13】女優の本仮屋ユイカの妹でフリーアナウンサーの本仮屋リイナ（35）が6月13日、自身のInstagramを更新。第3子を出産したことを報告した。【写真】35歳美人アナ、生まれたての第3子女児抱える姿◆本仮屋リイナ、第3子女児出産本仮屋は「先日、3560gの女の子が無事に生まれてきてくれました」と報告。「予定日を超過したので希望の自宅出産が叶うのかヤキモキしましたが、家族みんなの輪のまんなかで赤ち