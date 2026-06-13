ガールズグループSONAMOO出身の歌手のウィジンがプロポーズされたと明らかにした。去る6月12日、ウィジンは自身のSNSを通じて、「私の人生にプロポーズ、結婚というイベントはないと思っていたが…？ でも日本という地で、日本語でされることになるとは誰が想像していただろうか」とニュースを伝えた。【写真】ウィジン、日本人彼氏と北海道で続けて、「はい、プロポーズされました」として、「恥ずかしいので詳しい話はあちらのア