学校や仕事などで忙しい毎日。ちょっとしたクイズで息抜きしてみませんか？今回は、隙間時間でできる略語クイズをご紹介します！「マステ」はなんの略？「マステ」はなんの略か知っていますか？貼ってはがせる便利な粘着テープ！あなたは正解がわかりましたか？正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。果たして、正解は？正解は、「マスキングテープ」を略した言葉でした！マステとは、ペンキ塗りなどの際に境目