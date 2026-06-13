貯金ゼロの人も、“なんとなく貯金”でごまかしていた人も。“仕組み”さえ作れば、目標額達成は夢じゃない！教えてくれた方横川楓1990年生まれ、東京都出身。金融・経済アナリスト。日本金融教育推進協会代表理事。24歳でMBA（経営学修士）、ファイナンシャルプランナーを取得。最新刊『散財さんのお金の増やし方』（三笠書房）が発売中。一般論に左右されず、“自分のケース”で考える手取り月収において家賃は30％以内や貯金の