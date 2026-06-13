男子決勝香川 【香川県高校総体2026】13日、バスケットボール男子の決勝があり、尽誠学園が高松商を下し、優勝しました。 試合序盤は高松商がリードします。高松商は宮本や米谷などが得点を重ね、第1Q終了時点で5点をリードします。ただ第2Q、尽誠学園が原田の連続3ポイントなどで32点を取り、逆転に成功します。 そして第4Q、尽誠は思うように得点を決めることができず、試合残りわずかというところ