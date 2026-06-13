気象庁は6月10日、春からエルニーニョ現象が発生しているとみられ、今後、秋にかけてもエルニーニョ現象が続く見込みと発表しました。エルニーニョ現象発生で、日本の天候への影響はどうなるのでしょうか。過去の事例とともに解説します。エルニーニョ現象が発生しているとみられる冬にかけて続く可能性気象庁は6月10日、春からエルニーニョ現象が発生しているとみられると発表しました。今後、秋にかけてもエルニーニョ現象が続